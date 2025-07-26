Ограждения канатки через Оку в Нижнем Новгороде станут арт-объектами Общество

Фото: ГК "Урбантех"

На месте будущей станции канатной дороги "Заречная" в Нижнем Новгороде стартовала установка строительных ограждений. Об этом сообщила группа компаний "Урбантех", реализующая проект.

Вместо привычных заборов компания решила придать стройплощадке эстетичный облик. Совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ – Нижний Новгород был организован конкурс среди студентов на разработку визуального оформления ограждений.

Участникам предложили переосмыслить стандартный подход к строительным площадкам и продемонстрировать, что ограждение может быть не только функциональным, но и служить средством визуального общения с горожанами и туристами.

По итогам конкурса каждая из строительных площадок канатной дороги получит своё уникальное оформление — одну из трёх победивших студенческих концепций. Установка этих арт-ограждений станет финальным этапом подготовительных работ перед началом основного строительства.

Для удобства пешеходов в ограждения будут встроены информационные баннеры с указателями прохода к станции метро "Заречная" и ближайшим остановкам общественного транспорта.

Будущая канатная дорога соединит три станции: "Проспект Гагарина", "Тихая гавань" и "Заречный бульвар". На каждой из них предусмотрены современные инфраструктурные решения: туалеты, комнаты матери и ребёнка, зоны безопасности, операторские помещения, а также комфортные зоны ожидания для пассажиров.

Кабины нового поколения оснастят видеонаблюдением, кнопками связи с диспетчером, ЖК-дисплеями, аудиосистемами и USB-портами для зарядки гаджетов. Архитектурную концепцию станций разработало нижегородское бюро "Гора".

Ожидается, что к 2033 году по обе стороны Оки будет введено более 700 тысяч квадратных метров жилья. Увеличение числа жителей потребует новых решений в сфере транспорта, и канатная дорога должна стать одним из инструментов снижения нагрузки на городскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что на архитектурной выставке в Москве представили макет второй канатной дороги, которая должна пройти через реку Оку в Нижнем Новгороде.