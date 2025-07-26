ФСБ показала кадры задержания нижегородца за призывы к терроризму Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Нижегородское УФСБ задержало местного жителя, который подозревается в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что нижегородец призывал к теракту через иностранный мессенджер "Телеграм".

Дома у него провели обыск. В итоге изъяты компьютер и средства связи, подтверждающие его причастность к противоправному деянию.

Следователи УФСБ завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчину поместили в СИЗО.

Управление занимается установлением соучастников противоправной деятельности фигуранта.

Ранее сообщалось, что ФСБ и полиция задержали в Нижнем Новгороде участника запрещенной украинской организации.