ФСБ показала кадры задержания нижегородца за призывы к терроризму

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Нижегородское УФСБ задержало местного жителя, который подозревается в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что нижегородец призывал к теракту через иностранный мессенджер "Телеграм".
Дома у него провели обыск. В итоге изъяты компьютер и средства связи, подтверждающие его причастность к противоправному деянию.
Следователи УФСБ завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчину поместили в СИЗО.
Управление занимается установлением соучастников противоправной деятельности фигуранта.
Ранее сообщалось, что ФСБ и полиция задержали в Нижнем Новгороде участника запрещенной украинской организации.
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