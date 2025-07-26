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Происшествия

База отдыха "Янтарь" впервые высказалась о гибели 14-летнего нижегородца

29 июля 2025 14:42  [3] Происшествия
База отдыха Янтарь впервые высказалась о гибели 14-летнего нижегородца

Фото: Анастасия Назарова

Администрация эко-парка в деревне Зубаниха Дальнеконстантиновского района впервые прокомментировала гибель 14-летнего подростка. Свою позицию по случившемуся они обозначили на официальной странице во "ВКонтакте".

Напомним, что днем 26 июля группа подростков взяла в аренду катамаран. По данным НИА "Нижний Новгород", спасательных жилетов на ребятах не было. Спустя некоторое время несовершеннолетние приплыли к берегу и сообщили взрослым о пропаже друга. Очевидцы бросились на поиски мальчика, вскоре на место происшествия приехали полиция и медики.

Вечером того же дня в эко-парк приехал поисково-спасательный отряд МЧС. Однако тело подростка удалось найти в пруду спустя почти сутки. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также произошедшее заинтересовало прокуратуру — там намерены дать оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"Нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби. От имени всей команды "Янтаря" приносим самые искренние соболезнования родным и близким. Мы разделяем вашу боль и готовы оказать любую возможную поддержку в это тяжелейшее время", - написали представители эко-парка в VK.

Они заверили, что администрация делает все, чтобы помочь установить обстоятельства произошедшего.

Кроме того, пришлось отреагировать не возмущения общественности. В частности, людей интересовало, почему администрация рекреационной зоны не остановила развлекательную программу в день трагедии.

"Мы не стали экстренно останавливать мероприятие, чтобы не сеять панику среди сотен гостей, включая родителей других детей. Мы искренне надеялись на то что мальчик ушел и никому не сказал, спрятался, обиделся. В воскресенье, как только трагедия была подтверждена, программу свернули, парк работал только до момента обнаружения тела. После этого мы закрыли территорию и вернули деньги всем, кто обратился с такой просьбой", - заявили в "Янтаре".

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Купальный сезон Утонувшие
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