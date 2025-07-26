Тело подростка нашли в пруду Дальнеконстантиновского района Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Тело мальчика 2011 года рождения обнаружили в одном из прудов на территории базы отдыха "Янтарный", расположенной в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, что подросток исчез во время прогулки на катамаране. На место ЧП сразу же прибыли полицейские и врачи скорой помощи.

Поиски пропавшего мальчика продолжались более суток. В операции участвовали сотрудники полиции и водолазы.

После обнаружения тело мальчика передали представителям правоохранительных органов для проведения необходимых процедур.

Спасатели в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время отдыха у воды. Ведомство призывает избегать купания в незнакомых водоёмах, не заплывать за буйки и обязательно использовать спасательные жилеты при нахождении на воде.