Тело подростка нашли в пруду Дальнеконстантиновского района

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Тело мальчика 2011 года рождения обнаружили в одном из прудов на территории базы отдыха "Янтарный", расположенной в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, что подросток исчез во время прогулки на катамаране. На место ЧП сразу же прибыли полицейские и врачи скорой помощи.
Поиски пропавшего мальчика продолжались более суток. В операции участвовали сотрудники полиции и водолазы.
После обнаружения тело мальчика передали представителям правоохранительных органов для проведения необходимых процедур.
Спасатели в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время отдыха у воды. Ведомство призывает избегать купания в незнакомых водоёмах, не заплывать за буйки и обязательно использовать спасательные жилеты при нахождении на воде.
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