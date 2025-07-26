Минстрой рассказал о ходе строительства поликлиник в Новинках и Новой Кузнечихе Общество

Фото: минстрой Нижегородскй области

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев совместно с руководителем территориального органа Росздравнадзора по региону Сергеем Щукиным провёл выездную проверку хода строительства двух новых поликлиник в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.

Отмечается, что организации здравоохранения возводятся в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Первым объектом стала взрослая поликлиника в посёлке Новинки. Учреждение будет рассчитано на 250 посещений в смену, его общая площадь составит более 5,1 тысячи кв. метров.

На сегодня здесь завершено возведение монолитных конструкций, выполнена кладка наружных стен на четырёх из пяти этажей. Параллельно ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, установке окон, устройству кровли и фасадов. Также началось благоустройство прилегающей территории.

Затем делегация посетила площадку строительства ещё одной взрослой поликлиники в Советском районе. Она будет вмещать до 500 посещений в смену, а её площадь составит 7,6 тысячи кв. метров.

На этом объекте завершается возведение конструкций надземной части. Строители приступили к монтажу инженерных систем.

"В настоящее время обе поликлиники находятся в активной стадии строительства. Поскольку объекты должны быть введены в эксплуатацию в довольно сжатые сроки, ход их строительства находится под особым контролем", — подчеркнул Дмитрий Груничев.

По его словам, для ускорения темпов были проведены совещания с участием заказчиков и подрядчиков. В ходе обсуждений представители строительных организаций представили доклады о синхронизации процессов и мерах по наращиванию темпов работ.

Напомним, в январе стало известно о начале строительства второй поликлинике. Сообщалось, медучреждение станет филиалом городской поликлиники № 30 Советского района. Его возведут в деревне Новопокровское.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на Мончегорской отремонтировали за 16 млн рублей.