Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2025 16:59  [48] Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма
29 июля 2025 16:44  [80] Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
29 июля 2025 16:35  [68] Проезд по платным дорогам предложили сделать бесплатным для отечественных авто
29 июля 2025 16:27  [83] Минстрой рассказал о ходе строительства поликлиник в Новинках и Новой Кузнечихе
29 июля 2025 15:21  [146] Почти 80% нижегородцев отвлекаются на личные дела во время работы
29 июля 2025 14:23  [116] Марат Хуснуллин отметил всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика"
29 июля 2025 13:47  [195] Ограждения канатки через Оку в Нижнем Новгороде станут арт-объектами
29 июля 2025 13:29  [193] Соломон Апоян рассказал о недостатках американской вакцины от ВИЧ
29 июля 2025 13:00  [202] Нижегородские школы начнут работу в МАХ уже в сентябре
29 июля 2025 12:57  [126] Нижегородцы предпочитают недельные туры по России
Общество

Минстрой рассказал о ходе строительства поликлиник в Новинках и Новой Кузнечихе

29 июля 2025 16:27  [83] Общество
Минстрой рассказал о ходе строительства поликлиник в Новинках и Новой Кузнечихе

Фото: минстрой Нижегородскй области

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев совместно с руководителем территориального органа Росздравнадзора по региону Сергеем Щукиным провёл выездную проверку хода строительства двух новых поликлиник в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.

Отмечается, что организации здравоохранения возводятся в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Первым объектом стала взрослая поликлиника в посёлке Новинки. Учреждение будет рассчитано на 250 посещений в смену, его общая площадь составит более 5,1 тысячи кв. метров.

На сегодня здесь завершено возведение монолитных конструкций, выполнена кладка наружных стен на четырёх из пяти этажей. Параллельно ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, установке окон, устройству кровли и фасадов. Также началось благоустройство прилегающей территории.

Затем делегация посетила площадку строительства ещё одной взрослой поликлиники в Советском районе. Она будет вмещать до 500 посещений в смену, а её площадь составит 7,6 тысячи кв. метров.

На этом объекте завершается возведение конструкций надземной части. Строители приступили к монтажу инженерных систем.

"В настоящее время обе поликлиники находятся в активной стадии строительства. Поскольку объекты должны быть введены в эксплуатацию в довольно сжатые сроки, ход их строительства находится под особым контролем", — подчеркнул Дмитрий Груничев.

По его словам, для ускорения темпов были проведены совещания с участием заказчиков и подрядчиков. В ходе обсуждений представители строительных организаций представили доклады о синхронизации процессов и мерах по наращиванию темпов работ.

Напомним, в январе стало известно о начале строительства второй поликлинике. Сообщалось, медучреждение станет филиалом городской поликлиники № 30 Советского района. Его возведут в деревне Новопокровское.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику на Мончегорской отремонтировали за 16 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минстрой Поликлиника Строительство
Поделиться:
Новости по теме
13 мая 2025 17:55  [777] Минстрой разрешил строительство поликлиники в Новой Кузнечихе
30 апреля 2025 13:08  [863] Проект детской поликлиники в Сормове одобрен госэкспертизой
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных