Проект детской поликлиники в Сормове одобрен госэкспертизой Общество

Проект строительства новой детской поликлиники на улице Сутырина, 19 в Нижнем Новгороде успешно прошёл государственную экспертизу. Информация об этом размещена на официальном портале ГИС ЕГРЗ 29 апреля.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Заказчиком строительства выступает детская городская больница №17.

Проектную документацию подготовили сразу несколько организаций: ООО "Архитектурно-строительное бюро "Парсек", АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" и ООО "Истоки".

Положительное заключение выдало Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде.