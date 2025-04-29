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Общество

Проект детской поликлиники в Сормове одобрен госэкспертизой

30 апреля 2025 13:08  [63] Общество
Проект новой детской поликлиники на улице Сутырина одобрен в Нижнем Новгороде

Проект строительства новой детской поликлиники на улице Сутырина, 19 в Нижнем Новгороде успешно прошёл государственную экспертизу. Информация об этом размещена на официальном портале ГИС ЕГРЗ 29 апреля.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Заказчиком строительства выступает детская городская больница №17.

Проектную документацию подготовили сразу несколько организаций: ООО "Архитектурно-строительное бюро "Парсек", АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" и ООО "Истоки".

Положительное заключение выдало Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Поликлиника Сормовский район Строительство
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