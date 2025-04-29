Проект детской поликлиники в Сормове одобрен госэкспертизой

Проект строительства новой детской поликлиники на улице Сутырина, 19 в Нижнем Новгороде успешно прошёл государственную экспертизу. Информация об этом размещена на официальном портале ГИС ЕГРЗ 29 апреля.
Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Заказчиком строительства выступает детская городская больница №17.
Проектную документацию подготовили сразу несколько организаций: ООО "Архитектурно-строительное бюро "Парсек", АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" и ООО "Истоки".
Положительное заключение выдало Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде.
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