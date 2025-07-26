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Общество

Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц

29 июля 2025 16:44  [133] Общество
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц

Фото: Александр Воложанин

Август 2025 года в Нижнем Новгороде обещает быть тёплым. Однако не обойдётся без обильных осадков. Такой прогноз представил сервис "Яндекс Погода", основываясь на усреднённых климатических данных за последние десять лет.

Уже 1 августа в городе установится пасмурная погода. Температура днём поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +14. В первые выходные месяца ожидаются дожди, но только в субботу. В этот день столбики термометров вновь покажут около +24.

С 4 по 10 августа синоптики прогнозируют в основном солнечные дни. Дождь возможен лишь в понедельник, а затем установится сухая и тёплая погода с дневными температурами в пределах +21…+23. По ночам станет прохладнее — до +12.

Ситуация изменится на неделе с 11 по 17 августа. В этот период в город вернутся дожди, которые, по предварительным данным, будут идти почти ежедневно с понедельника по субботу. Причём осадки окажутся довольно интенсивными. Температура останется стабильной — около +22.

С 18 по 24 августа ожидается возвращение солнечной и сухой погоды. Воздух прогреется до комфортных +23, осадков не предвидится.

В последнюю неделю лета немного похолодает. В начале недели температура составит около +21 градусов, а к выходным опустится до +19. С понедельника по четверг будет преимущественно малооблачно. Правда, с пятницы вернутся дожди, которые продлятся до конца заключительной летней недели.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Нижнем Новгороде снова будет жаркая погода без осадков.

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Теги:
Погода
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