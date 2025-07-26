Нижегородцам пообещали дополнительные туалеты на набережной Федоровского

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На набережной Федоровского в Нижнем Новгороде планируют установить дополнительные туалеты. Такое решение принято после обращений местных жителей, рассказали в администрации Нижегородского района.
Как сообщили представители администрации района в соцсети, ранее санитарный модуль у дома №8 был демонтирован из-за сильного износа оборудования. В результате сейчас на всей набережной работает только один туалет — в районе дома №2/13.
В администрации пояснили, что рассматривается возможность размещения временных туалетных кабин у дома №8. Также ведётся поиск источников финансирования для реализации этой инициативы.
Напомним, что туалет открыли на Речном вокзале Нижнего Новгорода. Также сообщалось о закрытии на ремонт туалета в парке Кулибина в Нижнем Новгороде.
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