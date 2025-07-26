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Общество

Нижегородцам пообещали дополнительные туалеты на набережной Федоровского

30 июля 2025 08:00  [98] Общество
Нижегородцам пообещали дополнительные туалеты на набережной Федоровского

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На набережной Федоровского в Нижнем Новгороде планируют установить дополнительные туалеты. Такое решение принято после обращений местных жителей, рассказали в администрации Нижегородского района.

Как сообщили представители администрации района в соцсети, ранее санитарный модуль у дома №8 был демонтирован из-за сильного износа оборудования. В результате сейчас на всей набережной работает только один туалет — в районе дома №2/13.

В администрации пояснили, что рассматривается возможность размещения временных туалетных кабин у дома №8. Также ведётся поиск источников финансирования для реализации этой инициативы.

Напомним, что туалет открыли на Речном вокзале Нижнего Новгорода. Также сообщалось о закрытии на ремонт туалета в парке Кулибина в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район
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