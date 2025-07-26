Дзержинский работодатель недоплатил сотруднику и стал фигурантом уголовного дела Общество

В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия по производству строительных металлических конструкций, который систематически выплачивал работнику зарплату ниже установленного законом минимума. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

В ходе проверки городской прокуратурой соблюдения трудового законодательства выяснилось, что в период с октября по декабрь 2024 года, а также с февраля по март 2025 года, сотруднику предприятия начисляли заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Общая сумма задолженности превысила 20 тысяч рублей.

При этом установлено, что у работодателя имелась реальная возможность выплачивать зарплату в полном объёме. Однако средства направлялись на иные хозяйственные нужды, не относящиеся к первоочередным.

Материалы проверки переданы в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Ход расследования и вопрос погашения задолженности находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, что минимальный размер оплаты труда в Нижегородской области составляет 22 440 рублей.

Ранее сообщалось, что работодателям запретят урезать премии больше чем на 20% от зарплаты.