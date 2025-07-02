Работодателям запретят урезать премии больше чем на 20% от зарплаты

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, ограничивающие размер снижения премий по дисциплинарным основаниям. Об этом сообщил ТАСС руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.
По его словам, сейчас в некоторых организациях система оплаты труда устроена так, что основная часть дохода сотрудника формируется из премий. Например, при окладе в 20 тысяч рублей премия может составлять 80 тысяч. В случае дисциплинарного нарушения работодатель может лишить работника всей премии, фактически оставив его с минимальным доходом.
Согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, с 1 сентября 2025 года работодатель не сможет удерживать из премии более 20% от общей суммы месячной заработной платы. Это ограничение призвано защитить сотрудников от чрезмерных потерь в доходах.
Дополнительно, если в компании действует коллективный договор, регулирующий систему премирования, в нем теперь должны быть четко прописаны виды премий, их размер, а также условия и сроки выплат.
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