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Общество

ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком

29 июля 2025 17:27  [38] Общество
ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Краснобаковском муниципальном округе состоялось выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области, курирующего агропромышленный комплекс и развитие сельских территорий. Участники встречи обсудили меры по сдерживанию распространения борщевика Сосновского, а также рассмотрели успешные практики, реализуемые в округе, и ход выполнения решений, принятых комитетом в марте 2025 года.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, руководитель профильного комитета Игорь Тюрин, представители исполнительной власти, муниципальных образований и эксперты по борьбе с инвазивными растениями.

Центральной темой обсуждения стало предложение о создании регионального штаба по борьбе с борщевиком. В его состав могут войти представители всех организаций, ответственных за различные категории земель: энергетических компаний, дорожных и железнодорожных служб, а также коммунальных предприятий.

По словам Дениса Бакиева, ситуация требует немедленных и решительных шагов. Он подчеркнул: "Борщевик Сосновского — это не просто сорняк, а реальная экологическая угроза. Он стремительно захватывает новые территории, и традиционные методы борьбы уже не дают нужного результата. Мы должны перейти к системному подходу, включающему инновационные и превентивные меры, чтобы остановить его распространение и снизить ущерб для природы".

Среди предложенных решений — восстановление административно-технических инспекций, а также выделение целевого финансирования, которое будет находиться под строгим контролем.

Игорь Тюрин, возглавляющий комитет по агропромышленному комплексу, акцентировал внимание на необходимости пересмотра условий муниципальных контрактов по обработке земель от борщевика.

"Важно, чтобы исполнители брали на себя не только обязательства по уничтожению растения, но и ответственность за долгосрочный результат. Нужно закрепить зоны ответственности и гарантийные обязательства, чтобы борщевик не возвращался на обработанные участки", - заявил парламентарий.

Председатель регионального парламента Евгений Люлин также отметил, что эффективная борьба с борщевиком невозможна без тесного межведомственного взаимодействия. По его мнению, требуется единая система мониторинга, где будет отражена вся информация о распространении растения. Кроме того, Люлин вновь напомнил о личной ответственности владельцев земельных участков.

Ранее сообщалось, что более 10 нижегородцев обратились к медикам с ожогами от борщевика.

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Теги:
АПК Борщевик Законодательное собрание
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