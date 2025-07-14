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Политика

Евгений Люлин: "Новый закон – первый шаг к тому, чтобы окончательно победить борщевик Сосновского"

16 июля 2025 19:08  [77] Политика
Евгений Люлин: Новый закон – первый шаг к тому, чтобы окончательно победить борщевик Сосновского

«Мы годами били в набат, говоря о том, что борщевик Сосновского – не просто сорняк, а реальная угроза для людей и природы. И следить за его уничтожением должны владельцы участков, на которых он произрастает. Наш парламент неоднократно обращался к федеральным коллегам, заявляя о необходимости принять системные меры ответственности. И вот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сегодня Госдума окончательно приняла законопроект, по которому с 1 марта 2026 года всех владельцев земель обяжут бороться с этим растением. Считаю это нашей общей победой!», - написал в социальных сетях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Наконец-то у регионов появятся четкие полномочия: определять перечни инвазивных растений и методы борьбы с ними. Нижегородской области это даст возможность действовать максимально эффективно. Тот, кто думает, что удастся уйти от ответственности, пусть знает – действовать будем сразу. За невыполнение предписаний – штраф, в крайних случаях – изъятие участка. Для особо охраняемых территорий будут разработаны специальные меры защиты, чтобы агрессивные растения не уничтожали уникальную экосистему. Это критически важно для наших заповедников, заказников и природных парков», - отметил спикер регионального парламента.

«Новый закон – это лишь первый шаг. И задача законодателей обеспечить работу нового документа на практике. Муниципалитетам, сельхозпредприятиям и собственникам земель рекомендую уже сейчас провести мониторинг своих угодий и организовать химобработку. Вопрос у каждого депутата от округа будет стоять на личном контроле. Борьба с борщевиком длится много лет. Теперь, появилась надежда, что окончательная победа будет за нами!» - заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Законодательство
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