Четыре нижегородца снялись в новом сезоне "СуперИвановых" Культура и отдых

Фото: пресс-служба ТВ-3

Во втором сезоне комедийного сериала "СуперИвановы" (16+), премьера которого состоялась 20 июля на телеканале ТВ-3, приняли участие сразу четыре актёра из Нижегородской области. Это Олег Шустов, Роман Личутин, Сергей Модин и Павел Савинов — представители разных театральных школ, но объединённые общей географией и профессиональным опытом.

Новые серии "СуперИвановых" продолжат рассказывать о необычной семье, в которой магия давно стала частью быта. Но акцент авторы делают на человеческих взаимоотношениях, где главными силами остаются поддержка и доверие. Каждая серия — это самостоятельная история с элементами мистики, юмора и лёгкой драмы.

Олег Шустов, выпускник Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, отметил, что съёмки оставили у него исключительно тёплые воспоминания. Он подчеркнул атмосферу уюта и душевности, царившую на площадке, а также похвалил команду, с которой ему довелось работать.

Павел Савинов, родом из Арзамаса, окончивший ВТУ имени Щепкина, рассказал, что съёмки проходили на живописных локациях и продлились три дня. Особенно приятной оказалась встреча с коллегами — Екатериной Волковой, с которой он учился параллельно в институте, и народной артисткой Ольгой Науменко. Актёр отметил высокий уровень организации и режиссёрской работы, оставившей у него исключительно положительные впечатления.

Сергей Модин, выпускник Института русского театра, описал проект как "нетривиальный микс лёгкой фантастики и доброй, иногда наивной комедии". Он подчеркнул, что участие в сериале стало для него интересным опытом, а сам проект, по его словам, обладает особенной атмосферой.

Роман Личутин, также окончивший театральное училище им. Евстигнеева, назвал "СуперИвановых" хорошим выбором для семейного просмотра. Актёр считает, что лёгкость сюжета, харизматичные персонажи и умеренный юмор делают сериал запоминающимся и располагающим к просмотру.

Все четверо актёров не только развивают карьеру в кино и на телевидении, но и сохраняют тёплую связь с родными местами. В интервью они делились воспоминаниями о Нижнем Новгороде и его знаковых уголках. Так, Павел Савинов признался, что особенно ценит вид на слияние Оки и Волги со Стрелки, а также архитектурное наследие Арзамаса. Сергей Модин назвал любимым местом набережную Нижнего, подчёркивая, что каждый визит в город превращается в длительные прогулки по Покровке и Рождественской.