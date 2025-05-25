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Культура и отдых

Юра Борисов может сыграть создателя ChatGPT из Нижнего Новгорода

05 июня 2025 18:59  [96] Культура и отдых
Юра Борисов может сыграть создателя ChatGPT из Нижнего Новгорода

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Российский актер Юра Борисов, номинант на премию "Оскар" за фильм "Анора" (18+), может получить роль известного нижегородца в зарубежном фильме. Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на свои источники.

Проект под рабочим названием "Искусственный" (Artificial) расскажет о становлении известной IT-компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, а также о кризисе в компании и увольнении одного из сооснователей из-за потери доверия.

Сообщается, что фильм находится на этапе переговоров, режиссером выступит итальянский специалист Лука Гуаданьино, а к актерскому составу присоединятся Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро.

Юра Борисов рассматривается на роль одного из основателей OpenAI и специалиста в области машинного обучения Ильи Суцкевера, который родился в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что второй фестиваль искусств "Горький +" (16+) пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 22 июня.

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Теги:
IT знаменитости Кинематограф
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