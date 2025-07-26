Марк Эйдельштейн может сыграть советского диктора Юрия Левитана

Фото:
Нижегородский актер Марк Эйдельштейн рассматривается на главную роль в полнометражной картине, посвященной легендарному советскому диктору Юрию Левитану. Об этом рассказал кинопродюсер Рубен Дишдишян в интервью ТАСС.
По словам продюсера, сценарий фильма был написан более десяти лет назад, однако долгое время проект оставался нереализованным. Сейчас работа над ним возобновлена, и создатели намерены воплотить на экране биографическую историю.
Дишдишян отметил, что в свое время к участию в проекте проявлял интерес Константин Хабенский. Его голос подходил для роли, однако актер уже не подходит по возрасту, так как в сценарии главному герою 27 лет.
Продюсер подчеркнул, что в дримкасте сейчас рассматривается именно Марк Эйдельштейн. Он выразил желание лично встретиться с актером, чтобы рассказать ему о проекте и узнать, заинтересован ли он в участии в съемках.
"Это будет сильная история. Как мы знаем из истории, Гитлер объявил Левитана личным врагом, на него пытались сделать покушение, и мы бы очень хотели отразить перипетии жизни этой личности на большом экране", - отметил Дишдишян.
Напомним, что актер Юра Борисов, коллега Эйдельштейна по фильму "Анора" (18+), может сыграть создателя ChatGPT из Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что "Горький fest" (18+) назвал победителей конкурсной программы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+