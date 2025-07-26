Марк Эйдельштейн может сыграть советского диктора Юрия Левитана Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн рассматривается на главную роль в полнометражной картине, посвященной легендарному советскому диктору Юрию Левитану. Об этом рассказал кинопродюсер Рубен Дишдишян в интервью ТАСС.

По словам продюсера, сценарий фильма был написан более десяти лет назад, однако долгое время проект оставался нереализованным. Сейчас работа над ним возобновлена, и создатели намерены воплотить на экране биографическую историю.

Дишдишян отметил, что в свое время к участию в проекте проявлял интерес Константин Хабенский. Его голос подходил для роли, однако актер уже не подходит по возрасту, так как в сценарии главному герою 27 лет.

Продюсер подчеркнул, что в дримкасте сейчас рассматривается именно Марк Эйдельштейн. Он выразил желание лично встретиться с актером, чтобы рассказать ему о проекте и узнать, заинтересован ли он в участии в съемках.

"Это будет сильная история. Как мы знаем из истории, Гитлер объявил Левитана личным врагом, на него пытались сделать покушение, и мы бы очень хотели отразить перипетии жизни этой личности на большом экране", - отметил Дишдишян.

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