Нижний Новгород станет местом съемок фильма и трех сериалов в 2025 году Культура и отдых

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Один фильм и три сериала снимут в Нижнем Новгороде в 2025 году, сообщает "КП-Нижний Новгород" со ссылкой на региональную комиссию.

Отмечается, что с начала года завершены съемки трех работ: короткометражного комедийного триллера "Пар" (18+) Александра Лукьянчука, детско-юношеской ленты "Волонтеры" (12+) Александра Башарина и драмы "Не дети" (16+) Елены Черняк.

Следующий крупный проект стартует в июле. В Кстовском районе начнутся съёмки семейного фильма "Как Иван в сказку попал" (6+) от "Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова". По сюжету 12-летний Ваня случайно прорывается через волшебный сундук в мир, где русские сказки стали реальностью. Там он встретит Яблоньку, Кисельную Реку, Бабу Ягу, Змея Горыныча и Царевну-лягушку, обретёт друзей и совершит героический поступок.

На главные роли рассматриваются Виктор Сухоруков, Мария Аронова, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Мирон Проворов и Санта Нужная.

Кроме того, в 2025 году в областном центре готовятся к запуску три сериала: "Мой папа – мэр", "Ламанова" и "Ополченец". Сейчас проекты находятся в стадии подготовки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область упростила съемки фильмов с запуском цифровой платформы.