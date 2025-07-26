Спорный ресторан на Гребном канале достроит нижегородский экс-чиновник Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде возобновилось строительство долгостроя на Гребном канале — предприниматель Алексей Ляпин приобрел компанию ООО "Инвестком" у ресторатора Заура Идрисова и намерен завершить возведение ресторана, начатое еще в 2014 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Ранее проект оказался в центре спора между прежним собственником и минимущества Нижегородской области. Чиновники пытались оспорить законность строительства, добиваясь признания объекта самовольной постройкой и требуя либо его сноса, либо продажи через публичные торги. Однако суды не поддержали требования ведомства.

Алексей Ляпин, ставший новым владельцем недостроенного объекта, не стал раскрывать сумму сделки. По его словам, разрешение на строительство остается действительным до конца 2025 года, а в настоящее время в здании ведутся черновые отделочные работы.

"Надеемся завершить проект в обозначенные сроки. Губернатор Глеб Никитин поставил задачу создать на набережной достойное архитектурное сооружение, и мы нацелены именно на это", — заявил предприниматель.

Напомним, в начале 2000-х годов Алексей Ляпин был чиновником. Тогда он занимал пост руководителя комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода и был соратником Вадима Булавинова.

Ранее сообщалось, что ресторан "Робинзон" в Нижнем Новгороде пытаются продать уже в третий раз.