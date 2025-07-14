Известное в Нижнем Новгороде кафе "Князь" снесут по решению суда

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Арбитражный суд Нижегородской области постановил снести здание кафе "Князь", расположенного в Ленинском районе на улице Удмуртской, 2Б. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации столицы Приволжья.
Поводом для судебного разбирательства стало требование мэрии признать объект самовольной постройкой.
После изучения материалов и доводов сторон суд признал здание кафе самовольно возведенным и обязал предпринимателя Князяна К.А. демонтировать его.
В администрации подчеркнули, что решение суда пока не вступило в законную силу.
Кроме того, 17 июля арбитражный суд рассмотрит аналогичное дело в отношении соседнего кафе "Алые Паруса", расположенного по адресу: улица Удмуртская, 2А. По мнению городской администрации, здание также было построено без необходимых разрешений. Владельцем этого объекта является В. Маргарян.
Отметим, что в начале июля у кафе "Князь" сильным порывом ветра сорвало крышу. Обломки упали на несколько машин, находившихся на проезжей части.
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