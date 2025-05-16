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Культура и отдых

Почти 100 тысяч посетителей могут принять нижегородские кафе и рестораны

20 мая 2025 17:09  [43] Культура и отдых
Почти 100 тысяч посетителей могут принять нижегородские кафе и рестораны

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 93 тысяч посетителей могут принять точки общепита Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам исполняющего обязанности директора департамента развития предпринимательства мэрии Вадима Власова, в 2024 году были вновь открылись 63 предприятия общественного питания с общим количеством посадочных месте 2,2 тысячи.

На начало 2025 года сферу общественного питания в городе представляли около 1,5 тысячи заведений. В их числе — 912 ресторанов, кафе и баров, а также более 550 столовых и закусочных. Совокупная вместимость всех объектов превышает 93,5 тысячи посадочных мест.

Он добавил, что обеспеченность жителей города общедоступными точками общепита составила 48 посадочных мест на 1 тысячу населения или 118,9% от установленного норматива (40 посадочных мест).

По данным Федеральной службы статистики, оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям за год увеличился на 12,4% и составил 405,7 млрд рублей, по общественному питанию - на 34,7% (12,5 млрд рублей), по объему оказанных бытовых услуг - на 24,2% (6,1 млрд рублей), добавил Власов.

Ранее сообщалось, что Новинковский сельсовет занял второе место по обеспеченности торговыми точками в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гордума Кафе Рестораны
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