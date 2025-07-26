Семь человек пострадали в ДТП с фурой на М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

В Воротынском округе сотрудники полиции устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, авария произошла около 17:50 29 июля на 558-м километре автотрассы М-7 "Москва–Казань". Водитель автомобиля "Рено" 2001 года рождения, двигаясь по полосе разгона с намерением обогнать другие машины, начал перестроение с обочины на правую полосу. Во время манёвра транспортное средство столкнулось с грузовиком марки "Скания". После этого водитель потерял управление, машина выехала на встречную полосу и съехала в кювет.

В результате происшествия пострадали все семь пассажиров "Рено". Среди них — женщина 1978 года рождения, две девушки 2000 и 2005 годов рождения, две девушки 2006 года рождения, а также двое мужчин 1989 и 1968 годов рождения.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Госавтоинспекция проводит проверку, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.