Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с байкером в Кстове Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился инициировать уголовное дело по факту гибели мотоциклиста в Нижегородской области. Он также поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Напомним, трагедия произошла в городе Кстово. 38-летний водитель автомобиля LADA, совершая поворот налево, выехал на встречную полосу и не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся во встречном направлении.

36-летний мотоциклист попытался избежать столкновения, экстренно затормозил, но потерял управление. Он упал с байка и ударился о переднюю часть легкового автомобиля. Свидетели утверждают, что после падения мужчина был жив и пытался отползти от машины. Однако один из пассажиров LADA подошел к пострадавшему и ударил его по голове.

Байкера срочно доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, мотоциклист скончался в реанимации.

Родные погибшего выражают опасения, что виновные могут избежать ответственности.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и доложить о предпринимаемых мерах.

Ранее сообщалось, что автомобиль упал в реку Оку под Богородском ночью.