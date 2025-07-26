ДТП с нижегородской маршруткой обернулась проверками СК и Роструда Происшествия

Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород"

Следственные органы и трудовая инспекция проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, в районе улицы Ореховская произошло столкновение маршрутки т-301 с грузовым автомобилем марки Shacman. Водитель бетономешалки при повороте не уступил дорогу общественному транспорту, что и привело к аварии.

На момент столкновения в салоне маршрутки находилось десять пассажиров. Трое из них получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области следователи Автозаводского района начали доследственную проверку. В рамках расследования специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров.

Кроме того, к выяснению обстоятельств подключилась Государственная инспекция труда по региону. Руководитель ведомства Илья Мошес сообщил, что в настоящее время уточняется, были ли среди пострадавших сотрудники, находившиеся при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о ДТП и избиении мотоциклиста в Кстове.