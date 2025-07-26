Очередное ДТП с автобусом в Нижегородской области: водитель в больнице

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ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло в Лукояновском районе Нижегородской области 29 июля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась в 8:20 на 163-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов.
Водитель автобуса "Луидор", мужчин 1955 года рождения, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю Freightliner в составе полуприцепа Kromhaut под управлением водителя, мужчины 1979 года рождения.
В результате произошедшего дороже-транспортного происшествия водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован в Починковскую ЦРБ. Пассажиров в салоне в момент ДТП не было, уточнили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД по факту автоаварии проводят проверку.
Напомним, 28 июля в Нижнем Новгороде на улице Ореховской столкнулись бетономешалка и рейсовый автобус Т-301, в результате чего трем пассажирам маршрутки потребовалась медицинская помощь. По данному факту Следственный комитет и региональная трудовая инспекция уже проводят проверку.
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