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Происшествия

Очередное ДТП с автобусом в Нижегородской области: водитель в больнице

29 июля 2025 15:53  [68] Происшествия
Очередное ДТП с автобусом в Нижегородской области: водитель в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло в Лукояновском районе Нижегородской области 29 июля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в 8:20 на 163-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов. 

Водитель автобуса "Луидор", мужчин 1955 года рождения, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю Freightliner в составе полуприцепа Kromhaut под управлением водителя, мужчины 1979 года рождения.

В результате произошедшего дороже-транспортного происшествия водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован в Починковскую ЦРБ. Пассажиров в салоне в момент ДТП не было, уточнили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД по факту автоаварии проводят проверку. 

Напомним, 28 июля в Нижнем Новгороде на улице Ореховской столкнулись бетономешалка и рейсовый автобус Т-301, в результате чего трем пассажирам маршрутки потребовалась медицинская помощь. По данному факту Следственный комитет и региональная трудовая инспекция уже проводят проверку.

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Теги:
автобусы ДТП Лукояновский район
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