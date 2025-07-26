Реконструкцию склона Кремлевского бульвара завершат в августе Общество

Фото: Александр Воложанин

Работы по укреплению склона на территории Кремлёвского бульвара в Нижнем Новгороде планируют завершить в августе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Сейчас на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями продолжается благоустройство технологического проезда. Эти работы стали продолжением ранее проведённого комплекса по укреплению склонов, который выполнялся государственным предприятием Нижегородской области "ДиРОН".

В рамках текущего этапа подрядная организация уже демонтировала старое покрытие из брусчатки и приступила к укладке нового.

Также в ведомстве напомнили, что после окончания основных строительно-монтажных работ в июле вновь открылся для прогулок круговой маршрут вдоль Кремлевского бульвара.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции противооползневых сооружений вдоль Кремлёвского бульвара на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля прошел госэкспертизу.