Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2025 11:05  [65] Видео: медвежата устроили бои без правил в Керженском заповеднике
30 июля 2025 10:57  [83] Реконструкцию склона Кремлевского бульвара завершат в августе
30 июля 2025 10:45  [100] После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
30 июля 2025 09:50  [161] Новые правила сбора и вывоза мусора вводятся в Нижегородской области
30 июля 2025 09:32  [170] ЦРТС назвал срок восстановления полного маршрута трамвая №2
30 июля 2025 09:23  [157] Нижегородцам рассказали, как выбрать сочный сладкий арбуз
30 июля 2025 08:00  [194] Нижегородцам пообещали дополнительные туалеты на набережной Федоровского
30 июля 2025 07:00  [203] 5 млн рублей выделили на объединение камер Нижнего Новгорода в единую систему
29 июля 2025 20:26  [289] Более 5 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2025 году
29 июля 2025 20:00  [274] Дзержинский работодатель недоплатил сотруднику и стал фигурантом уголовного дела
Общество

Реконструкцию склона Кремлевского бульвара завершат в августе

30 июля 2025 10:57  [83] Общество
Реконструкцию склона Кремлевского бульвара завершат в августе

Фото: Александр Воложанин

Работы по укреплению склона на территории Кремлёвского бульвара в Нижнем Новгороде планируют завершить в августе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Сейчас на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями продолжается благоустройство технологического проезда. Эти работы стали продолжением ранее проведённого комплекса по укреплению склонов, который выполнялся государственным предприятием Нижегородской области "ДиРОН".

В рамках текущего этапа подрядная организация уже демонтировала старое покрытие из брусчатки и приступила к укладке нового.

Также в ведомстве напомнили, что после окончания основных строительно-монтажных работ в июле вновь открылся для прогулок круговой маршрут вдоль Кремлевского бульвара. 

Ранее сообщалось, что проект реконструкции противооползневых сооружений вдоль Кремлёвского бульвара на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля прошел госэкспертизу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Кремль Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
16 июля 2025 14:52  [584] Размыв грунта в Нижегородском кремле не повлияет на сроки благоустройства
01 июля 2025 15:00  [931] Лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли в нижегородском кремле
27 мая 2025 09:55  [694] Реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных