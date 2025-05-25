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Общество

Реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом

27 мая 2025 09:55  [155] Общество
Реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом

Завершение реконструкции склона Зеленского съезда в Нижнем Новгороде запланировано на лето текущего года, сообщает pravda-nn.ru.

В настоящее время на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля полным ходом идут работы по устройству противооползневых конструкций вдоль Кремлёвского бульвара.

Проект стартовал в декабре прошлого года. За это время подрядная организация успела выполнить значительный объем инженерных работ: были установлены буронабивные сваи, закреплены грунтовые анкеры и нагели, а также возведены монолитные железобетонные подпорные стенки.

Сейчас специалисты занимаются укладкой георешетки с последующим заполнением ее грунтом. Для дополнительного укрепления склона применяются металлические сетки и стальные тросы, которые фиксируют конструкцию. После этого на поверхность насыпаются плодородные почвы, и планируется высадка травяного покрова.

По завершении всех строительных этапов на территории проведут благоустройство. Как ожидается, это позволит возобновить движение трамваев по маршруту №11, соединяющему остановки "Черный пруд" и "площадь Благовещенская".

Ранее сообщалось, что на благоустройство губернаторского сада в Нижегородском кремле направят более 280 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Кремль Нижегородский район
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