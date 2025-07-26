Глава нижегородского "Авангарда" решил уйти добровольцем на СВО

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Исполнительный директор Единого центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Нижегородской области Андрей Нестеренко сообщил о своем решении принять участие в специальной военной операции. Об этом он написал на своей странице в VK.
По словам Нестеренко, он заключил контракт и уже готовится к отправке в зону боевых действий в качестве добровольца.
Руководитель центра подчеркнул, что его решение основано не на формальных обязательствах, а на внутренних убеждениях. "Это не контракт с Минобороны — это контракт с совестью", — написал он.
Нестеренко также рассказал, что военная служба — часть его семейной истории. Его дед, Петр Евменович, был разведчиком, участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден медалью "За отвагу" и ушёл на фронт из Волновахи Донецкой области.
Еще руководитель "Авангарда" добавил, что, занимая руководящую должность в сфере патриотического воспитания и работая с молодёжью, не хочет оставаться в стороне от реальных событий. По его словам, он не может быть "директором-теоретиком, рассуждающим о том, чего не видел".
"Я должен быть там, где решается судьба страны", — заключил Нестеренко.
Ранее сообщалось, что гражданин США отправился на СВО из Нижнего Новгорода.
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