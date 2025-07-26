Работники ОМК посвятили почти 4 тысячи часов волонтерству Общество

Фото: ОМК

Сотрудники Объединенной металлургической компании (ОМК) продолжают активно участвовать в волонтерских проектах, помогая людям и природе. С начала 2025 года они уже посвятили 3631 час добрым делам. Все часы зарегистрированы и подтверждены на платформе "Добро.ру".

За первые семь месяцев года в волонтерских инициативах приняли участие 5448 сотрудников. Из них 4793 человека стали донорами крови.

Особенно выделились металлурги из Чусового, каждый волонтер успел поучаствовать минимум в пяти акциях. По числу добровольцев и доноров лидирует Выксунский завод ОМК, а больше всего донорских мероприятий провели в Белгороде.

Платформа "Добро.ру" помогает ОМК не только учитывать участие сотрудников, но и планировать будущие инициативы, оценивать их эффективность и грамотно распределять силы и ресурсы. Это делает помощь более точечной и своевременной.

Волонтерами становятся сотрудники всех возрастов — от молодых специалистов до опытных профессионалов.

ОМК реализует широкий спектр социальных инициатив: сотрудники убирают берега водоемов и лесные массивы, помогают пожилым людям и семьям с детьми, поддерживают людей с инвалидностью, организуют досуг и обучение для школьников и студентов, участвуют в поисковых экспедициях. Каждое такое дело фиксируется на "Добро.ру", что делает волонтерство прозрачным и позволяет делиться опытом между заводами.

Начальник управления по корпоративной культуре, социальным и специальным проектам ОМК Екатерина Кощиенко, отметила, что переход на платформу "Добро.ру" значительно изменил подход компании к учету волонтерской деятельности.

Единый инструмент позволяет видеть полную картину добровольческой активности на всех предприятиях. Это дает возможность не просто организовывать разовые акции, а выстраивать культуру постоянной помощи.

"Мы гордимся активной позицией сотрудников и убеждены, что вместе с ними можем делать жизнь в регионах нашего присутствия более комфортной и устойчивой", - отметила Екатерина Кощиенко.