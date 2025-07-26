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Спорт

46-я парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" пройдет в Нижнем Новгороде

30 июля 2025 14:48  [54] Спорт
46-я парусная регата Кубок Р.Е. Алексеева пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

46-я парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" (0+) пройдет на Горьковском водохранилище в Нижегородской области с 2 до 9 августа. Об этом заявил председатель оргкомитета парусной регаты, мастер спорта по парусному спорту Алексей Кириллов в ходе пресс-конференции в НОИЦ 30 июля. 

К участию в регате уже зарегистрирован 31 экипаж. Организаторы ожидают, что общее число команд достигнет 40. По словам Кириллова, традиционно наибольшее количество участников из Нижнего Новгорода и области. Также в регате примут участие яхтсмены из Ярославля, Костромы, Рыбинска, Чебоксар, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В этом году статус чемпионата России на регате разыгрываться не будет, но соревнования остаются значимой частью сезона, куда съезжаются лучшие спортсмены страны.

Обязательное участие подтвердили преподаватели и студенты НГТУ — их лодки уже готовы к старту. 

В числе участников есть ветераны парусного спорта. Так, наставником экипажа "Скиф" станет 79-летний вице-президент и почетный член Нижегородской федерации парусного спорта, председатель яхт-клуба имени Ю.Е. Седакова Владимир Лазарев. Для него это уже 64-й парусный сезон. Также на старт выйдут Юрий Сулаев и Юрий Терещенко, участвовавшие во всех регатах "Кубка Р.Е. Алексеева".

"В парусном спорте предусмотрены детские возрастные категории, а верхней границы нет. 20-летние парни соревнуются с 80-летними мужчинами и не всегда побеждают, потому что парусный спорт — это борьба интеллектов", - добавил президент Нижегородской федерации парусного спорта, директор яхтенной школы "ПАРУС" при НГТУ Сергей Хрунков.

Отдельное внимание привлечет новая яхта, которую на регату привезет внук Ростислава Алексеева, многократный победитель и призер национальных и международных соревнований Глеб Сулоев. В этом году он не будет участвовать в зачетной части регаты, но представит нетипичную лодку, у которой отсутствует традиционно острый нос, а в будущем на ней планируется установка подводных крыльев. Пока Сулоев будет тестировать яхту не в зачет.

Главный трофей регаты - копия Кубка Алексеева - достанется яхте, показавшей лучший суммарный результат по итогам всех гонок. Напомним, оригинал кубка хранится в "Музее скоростей" в Чкаловске, где ежегодно гравируют имя победителя.

Помимо основного приза, оргкомитет вручит и традиционный городецкий пряник. Как пояснил Алексей Кириллов, этот приз присуждается лучшей команде по субъективным критериям — за креативность, дружелюбие или просто хорошее настроение. Обычно пряник с удовольствием делят между собой все участники флота.

Регата этого года будет отличаться рядом нововведений. В связи с 80-летием окончания Великой Отечественной войны организаторы подготовили специальную атрибутику и запланировали торжественное открытие с минутой молчания в память о тех, кто внес вклад в развитие парусного спорта и в мирное будущее.

Кроме того, вместо традиционных тарелок с элементами нижегородского художественного промысла будет организаторы придумали новый приз, также созданный с учетом традиций нижегородских художественных промыслов. Подробности не раскрываются до церемонии награждения 9 августа.

Всего планируется провести 13-15 гонок по нескольким зачетным группам: "Четвертьтонник", "Полутонник", Open 800, ORC, РПО.

Ранее сообщалось, что воспитанники нижегородской спортивной школы по парусному спорту стали призерами Всероссийской регаты.

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Теги:
Парусный спорт Регата
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