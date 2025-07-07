Юные яхтсмены из Нижнего Новгорода стали призерами Всероссийской регаты Спорт

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Никита Котов и Платон Иконников, воспитанники нижегородской спортивной школы по парусному спорту, стали призерами Всероссийских соревнований "Поволжская регата-2025". Состязания прошли в акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти и собрали 765 участников из 30 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Никита Котов занял второе место, а Платон Иконников — третье. Юные спортсмены выступали в новом классе детских яхт "Ракета-270", разработанном нижегородским конструктором Михаилом Тихоновым.

В департаменте физической культуры и спорта города отметили, что ребята показали высокий уровень физической и технической подготовки. Их тренерами являются Евгений Попиков и Алексей Овсянников.

Команда Нижегородской области была полностью укомплектована воспитанниками городской спортшколы. В других классах яхт регион представляли: Сергей Гоголев и Михаил Сазанов — в классе "Луч", Всеволод Елистратов — в "Луч-радиал", Алина Хайрова и Матвей Зверев — в "Луч-мини", а также Константин Фатеев — в "Ракете-270".

Отмечается, что регата проходила в непростых условиях: участникам пришлось справляться как с полным штилем, так и с порывистым ветром. Несмотря на это, нижегородские спортсмены проявили выдержку и отличную подготовку.

Ранее сообщаолсь, что на "Нижегородском кольце" прошел третий этап соревнований по кольцевым гонкам Classic Touring 2025.