Юные яхтсмены из Нижнего Новгорода стали призерами Всероссийской регаты

Фото:
Никита Котов и Платон Иконников, воспитанники нижегородской спортивной школы по парусному спорту, стали призерами Всероссийских соревнований "Поволжская регата-2025". Состязания прошли в акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти и собрали 765 участников из 30 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Никита Котов занял второе место, а Платон Иконников — третье. Юные спортсмены выступали в новом классе детских яхт "Ракета-270", разработанном нижегородским конструктором Михаилом Тихоновым.
В департаменте физической культуры и спорта города отметили, что ребята показали высокий уровень физической и технической подготовки. Их тренерами являются Евгений Попиков и Алексей Овсянников.
Команда Нижегородской области была полностью укомплектована воспитанниками городской спортшколы. В других классах яхт регион представляли: Сергей Гоголев и Михаил Сазанов — в классе "Луч", Всеволод Елистратов — в "Луч-радиал", Алина Хайрова и Матвей Зверев — в "Луч-мини", а также Константин Фатеев — в "Ракете-270".
Отмечается, что регата проходила в непростых условиях: участникам пришлось справляться как с полным штилем, так и с порывистым ветром. Несмотря на это, нижегородские спортсмены проявили выдержку и отличную подготовку.
Ранее сообщаолсь, что на "Нижегородском кольце" прошел третий этап соревнований по кольцевым гонкам Classic Touring 2025.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+