Александр Колеганов из Дальнеконстантиновского округа погиб в зоне СВО

Александр Колеганов, житель Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области, погиб во время участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в сообществе "Местное телевидение" в социальной сети "ВКонтакте".
Мужчина окончил местную школу и профессиональное училище. Получив рабочую специальность, он трудился на строительных объектах по всей стране. Те, кто знал Александра Владимировича, вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, заслужившего уважение окружающих.
Обстоятельства его гибели не разглашаются, однако известно, что трагедия произошла в ходе выполнения боевой задачи.
Прощание с бойцом прошло 28 июля в поселке Суроватиха. На церемонию пришли более ста человек — родные, друзья, соседи и представители местной администрации.
"Мы скорбим вместе с близкими. Герой. Земляк. Навсегда с нами", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в Лысковском округе Нижегородской области простились с погибшим героем СВО Алексеем Жучковым.
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