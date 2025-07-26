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Происшествия

Молодой мужчина утонул в лукояновском пруду: СК выясняет подробности

30 июля 2025 18:46  [128] Происшествия
Молодой мужчина утонул в лукояновском пруду: СК выясняет подробности

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Лукоянове Нижегородской области произошёл трагический случай — во время купания в местном пруду утонул 24-летний мужчина.

Инцидент произошёл 29 июля 2025 года. После получения информации о случившемся на место прибыл сотрудник Шатковского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Нижегородской области.

Следователь провёл осмотр тела погибшего. По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было — на теле отсутствуют телесные повреждения, указывающие на криминальный характер происшествия.

Для установления точной причины гибели назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время представители СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее стала известна возможная причина смерти спортсмена из Москвы во время заплыва в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Лукоянов Следственное управление
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