Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Мотальном переулке Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки информации о нарушении прав жильцов старинного многоквартирного дома, расположенного в переулке Мотальном в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.

Объект, построенный в 1896 году, имеет статус культурного наследия регионального значения, однако, по сообщениям в социальных сетях, здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

По словам жителей, кровля дома разрушена, кирпичная кладка осыпается, штукатурка на стенах и потолках отваливается, конструкции деформированы, лестницы повреждены, а инженерные коммуникации полностью изношены. Несмотря на это, обслуживающие организации долгое время не предпринимали никаких мер по ремонту.

Люди опасаются, что дом могут признать аварийным, после чего их переселят в неблагоустроенное жильё. При этом, как утверждают жильцы, многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата.

В региональном управлении Следственного комитета России организована процессуальная проверка по фактам, изложенным в публикации.

Председатель СК РФ подключился к ситуации и также распорядился взять её на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что глава Следкома заинтересовался аварийным состоянием усадьбы Богоявленской.