Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Мотальном переулке Нижнего Новгорода

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки информации о нарушении прав жильцов старинного многоквартирного дома, расположенного в переулке Мотальном в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.
Объект, построенный в 1896 году, имеет статус культурного наследия регионального значения, однако, по сообщениям в социальных сетях, здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
По словам жителей, кровля дома разрушена, кирпичная кладка осыпается, штукатурка на стенах и потолках отваливается, конструкции деформированы, лестницы повреждены, а инженерные коммуникации полностью изношены. Несмотря на это, обслуживающие организации долгое время не предпринимали никаких мер по ремонту.
Люди опасаются, что дом могут признать аварийным, после чего их переселят в неблагоустроенное жильё. При этом, как утверждают жильцы, многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата.
В региональном управлении Следственного комитета России организована процессуальная проверка по фактам, изложенным в публикации.
Председатель СК РФ подключился к ситуации и также распорядился взять её на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что глава Следкома заинтересовался аварийным состоянием усадьбы Богоявленской.
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