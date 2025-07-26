Level Group построит 47 тыс. кв. метров жилья на набережной Гребного канала Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Компания ООО "Левел Ап", входящая в московскую девелоперскую группу Level Group, заключила договор о комплексном развитии территории в районе набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Соглашение подписано совместно с правительством Нижегородской области и администрацией города.

Ранее ООО "Левел Ап" одержало победу в торгах, получив право на реализацию проекта на участке площадью 10,55 га. Стоимость договора составила порядка 369 млн рублей.

Согласно плану, на данной территории планируется возвести около 47 тысяч кв. метров жилой недвижимости, а также создать современную благоустроенную набережную, которая объединит Гребной канал с центром города.

Проект предусматривает появление новых общественных пространств, объектов социальной и спортивной инфраструктуры, гостиницы, а также строительство школы на 550 мест и детского сада на 200 воспитанников. Все социальные объекты будут возведены за счет инвестора.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, "в любом современном городе берег реки – это в первую очередь большие возможности для появления новых общественных пространств, мест для отдыха и занятия спортом. В данном случае за счет инвестора Нижний Новгород получит новую уникальную локацию, продолжение Нижне-Волжской набережной и набережной Гребного канала".

Завершение реализации проекта намечено на 2040 год. Строительство школы и детского сада планируется завершить к 2030 году.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти одобрили строительство жилья и школы на берегу Гребного канала.