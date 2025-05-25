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Общество

"Центр скорости" может появиться на Гребном канале в Нижнем Новгороде

19 июня 2025 15:30  [148] Общество
Центр скорости может появиться на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде планируется установка павильона "Центр скорости". Проект уже прошёл негосударственную экспертизу и получил положительное заключение. 

В базе ЕГРЗ отмечается, что речь идёт о некапитальном сооружении, относящемся к категории малых архитектурных форм. Объект станет частью благоустройства территории и будет размещён в Нижегородском районе города.

Застройщиком выступает автономная некоммерческая организация "Центр 800", занимающаяся реализацией региональных проектов и организацией массовых мероприятий в Нижегородской области.

Проектную документацию подготовило ООО "Стройгарант", зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Экспертизу проектной документации провело Общество с ограниченной ответственностью "Сибстройэксперт" из Красноярска. 

Ранее сообщалось, что стартовал аукцион на право реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в районе набережной Гребного канала. Также стало известно, что региональные власти одобрили там строительство жилья и школы. Кроме того, мы писали, что минград утвердил проект планировки под застройку территории набережной Гребного канала.

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Теги:
Гребной канал
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