"Центр скорости" может появиться на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Фото:
На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде планируется установка павильона "Центр скорости". Проект уже прошёл негосударственную экспертизу и получил положительное заключение.
В базе ЕГРЗ отмечается, что речь идёт о некапитальном сооружении, относящемся к категории малых архитектурных форм. Объект станет частью благоустройства территории и будет размещён в Нижегородском районе города.
Застройщиком выступает автономная некоммерческая организация "Центр 800", занимающаяся реализацией региональных проектов и организацией массовых мероприятий в Нижегородской области.
Проектную документацию подготовило ООО "Стройгарант", зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Экспертизу проектной документации провело Общество с ограниченной ответственностью "Сибстройэксперт" из Красноярска.
Ранее сообщалось, что стартовал аукцион на право реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в районе набережной Гребного канала. Также стало известно, что региональные власти одобрили там строительство жилья и школы. Кроме того, мы писали, что минград утвердил проект планировки под застройку территории набережной Гребного канала.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+