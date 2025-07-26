Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 июля 2025 09:00  [70] Фестиваль "Музыка балконов" переместится в Санкт-Петербург
30 июля 2025 19:19  [305] Арт-объект в виде буквы "А" украсил нижегородскую Стрелку
30 июля 2025 17:13  [275] Реставраторы вернули лепнине в Литературном музее Горького исторический облик
30 июля 2025 14:29  [244] Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер
30 июля 2025 13:36  [335] Четыре нижегородца снялись в новом сезоне "СуперИвановых"
30 июля 2025 10:36  [350] Гастрономические прогулки появились в Нижнем Новгороде
29 июля 2025 17:48  [407] В Нижегородской области до конца 2025 года будет модернизировано три библиотеки за счет областного бюджета
29 июля 2025 15:03  [426] Нижегородские актрисы рассказали о втором сезоне сериала "Букины"
29 июля 2025 12:15  [471] Госэкспертиза одобрила проект реставрации Дома Сиротина в Нижнем Новгороде
29 июля 2025 11:57  [328] Детский эскиз мурала украсит здание Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Фестиваль "Музыка балконов" переместится в Санкт-Петербург

31 июля 2025 09:00  [70] Культура и отдых
Фестиваль Музыка балконов переместится в Санкт-Петербург

Фото: Александр Воложанин

В августе нижегородский фестиваль "Музыка балконов" (0+) впервые пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Музыка зазвучит прямо с балконов Всероссийского музея А.С. Пушкина, "Петергофа" и "Царского Села".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году фестиваль стал масштабнее: к нему присоединились не только новые районы региона, но и культурные пространства Петербурга и области. По его словам, успешное сотрудничество в других музейных проектах помогло выйти на новый уровень.

Первый концерт в Санкт-Петербурге пройдет 2 августа в 17:00 на балконе Музея-усадьбы Г.Р. Державина, который входит в состав Всероссийского музея А.С. Пушкина. В этот вечер выступят заслуженный артист России Дмитрий Скориков и солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев. Послушать концерт можно будет бесплатно, но по билетам.

3 августа в 15:00 фестиваль переместится в Ораниенбаум, один из парков музея-заповедника "Петергоф". На балконе павильона Катальной горки программа "Моцартариум" в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Артема Алешина и Анастасии Симанской. Вход будет осуществляться по обычному билету в парк.

9 августа в 17:00 музыка прозвучит с балкона Мемориального музея-квартиры Пушкина. Вход свободный.

А 10 августа в 15:00 в Ораниенбауме состоится еще один концерт — "Королевы бельканто". На балконе выступят солистки Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и лауреаты престижных конкурсов. Попасть на концерт можно по билету в парк.

Финальный аккорд фестиваля прозвучит 31 августа в 18:00 в Царском Селе. На центральном балконе Екатерининского дворца зрители услышат музыкальное посвящение Екатерине II и архитектору Франческо Растрелли. Вход — по билету в Екатерининский парк.

Ранее сообщалось, что "Музыка балконов" впервые прошла в Арзамасе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
623993,623986,623959 Музыка Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных