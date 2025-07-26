Фестиваль "Музыка балконов" переместится в Санкт-Петербург Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В августе нижегородский фестиваль "Музыка балконов" (0+) впервые пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Музыка зазвучит прямо с балконов Всероссийского музея А.С. Пушкина, "Петергофа" и "Царского Села".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году фестиваль стал масштабнее: к нему присоединились не только новые районы региона, но и культурные пространства Петербурга и области. По его словам, успешное сотрудничество в других музейных проектах помогло выйти на новый уровень.

Первый концерт в Санкт-Петербурге пройдет 2 августа в 17:00 на балконе Музея-усадьбы Г.Р. Державина, который входит в состав Всероссийского музея А.С. Пушкина. В этот вечер выступят заслуженный артист России Дмитрий Скориков и солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев. Послушать концерт можно будет бесплатно, но по билетам.

3 августа в 15:00 фестиваль переместится в Ораниенбаум, один из парков музея-заповедника "Петергоф". На балконе павильона Катальной горки программа "Моцартариум" в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Артема Алешина и Анастасии Симанской. Вход будет осуществляться по обычному билету в парк.

9 августа в 17:00 музыка прозвучит с балкона Мемориального музея-квартиры Пушкина. Вход свободный.

А 10 августа в 15:00 в Ораниенбауме состоится еще один концерт — "Королевы бельканто". На балконе выступят солистки Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и лауреаты престижных конкурсов. Попасть на концерт можно по билету в парк.

Финальный аккорд фестиваля прозвучит 31 августа в 18:00 в Царском Селе. На центральном балконе Екатерининского дворца зрители услышат музыкальное посвящение Екатерине II и архитектору Франческо Растрелли. Вход — по билету в Екатерининский парк.

Ранее сообщалось, что "Музыка балконов" впервые прошла в Арзамасе.