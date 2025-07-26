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Культура и отдых

Бренд "Хохлома" открыл магазин-мастерскую в Плёсе

28 июля 2025 19:58  [103] Культура и отдых
Бренд Хохлома открыл магазин-мастерскую в Плёсе

Фото: ТД "Хохлома"

В центре Плёса, на Торговой площади, открылся новый магазин-мастерская бренда "Хохлома". Пространство площадью 80 квадратных метров стало третьей точкой присутствия проекта, продвигающего один из самых узнаваемых русских промыслов.

Как подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, "хохлома" сегодня — это не просто традиция, а часть глобального тренда на устойчивый дизайн и культурную идентичность. Проект объединяет классику и современность: от деревянной утвари до дизайнерских аксессуаров.

"Мы создаём не только магазины, но и культурные центры нового формата. Это места, где можно не только приобрести вещи, но и прикоснуться к искусству, пообщаться с мастерами, узнать больше об истории промысла", — отметил Яковлев.

Выбор Плёса в качестве новой площадки был не случаен. Город давно считается знаковым туристическим направлением Центральной России. Его популярность растет, а культурная среда активно развивается. Открытие магазина логично дополняет атмосферу этого места, насыщенного историей и творчеством.

Ассортимент новой мастерской охватывает как традиционные изделия — посуду, утварь, предметы декора, — так и более современные направления: текстиль, фарфор, мебель, украшения. Отдельную часть экспозиции занимает коллекция, созданная в сотрудничестве с дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Все изделия расписаны вручную на фабрике "Хохломская роспись" в Семёнове по авторским эскизам.

Глава совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов отметил, что новый проект органично вписался в творческую ткань города:

"Плёс — это место художников, ремесленников и людей с талантом. Пространство, посвящённое хохломской росписи, словно продолжает культурную традицию города, одновременно сохраняя корни и открывая новые горизонты развития".

Интерьер магазина вдохновлен атмосферой старинных мастерских. Пространство оформлено с использованием дерева разных фактур, напоминающих о рабочих столах и станках прошлого. Внутри — лавки, скатерти ручной работы, ковры и даже воссозданная русская печь. Дизайнеры стремились передать дух ремесленной избы, наполнив пространство уютом и теплом.

Министерство туризма напомнило, что флагманские проекты "Хохломы" уже реализуются в ГУМе в Москве и в Нижнем Новгороде, где современная торговля сочетается с музейной экспозицией.
Хохломская роспись ведет свою историю более чем с 365-летней давности, зародившись в Семёновском округе Нижегородской области. Сегодня её развитие продолжается на одноимённой фабрике, действующей с 1960 года. В декабре 2023 года предприятие было передано в ведение регионального правительства.

Сейчас продвижением бренда занимается созданная автономная некоммерческая организация "Хохлома", развивающая новые форматы присутствия народного промысла в повседневной жизни.
Коллаборация с Аленой Ахмадуллиной стала важной вехой для бренда. Коллекция на стыке моды и ремесла объединяет многовековую художественную традицию с актуальным дизайнерским подходом. В ней — предметы интерьера, утварь, одежда, посуда, мебель и украшения. Каждое изделие — это символический мост между наследием и современностью русского стиля.

Ранее сообщалось, что нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России.

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Теги:
Торговля Туризм Хохлома
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