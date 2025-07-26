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Культура и отдых

Умер нижегородский скульптор и автор "Веселой козы" Владимир Сидоров

29 июля 2025 11:16  [80] Культура и отдых
Умер нижегородский скульптор и автор Веселой козы Владимир Сидоров

Фото: Александр Воложанин

Ушел из жизни известный нижегородский художник и скульптор Владимир Сидоров, чье творчество стало неотъемлемой частью культурной среды города. О кончине сообщила руководитель проекта "Молодой Art" Дарья Сорокина.

Имя Владимира Сидорова известно каждому, кто хоть раз проходил по Большой Покровской улице. Его "Веселая коза" давно стала одним из символов Нижнего Новгорода. Известность скульптуры вышла за пределы региона и привлекает гостей Нижнего Новгорода.

"Владимир Сидоров оставил незабываемый след в сердцах нижегородцев. Его работы вдохновляли и продолжат вдохновлять будущие поколения. Мы будем помнить его талант, страсть и преданность искусству. Пусть его наследие живет в наших сердцах и в каждом уголке Нижнего Новгорода", — отметила Сорокина.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Сидорова.

Ранее сообщалось, что арт-объект "Перпетуум мобиле" по чертежам Кулибина устанавливают в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Искусство Некролог Памятники
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