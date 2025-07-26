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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дела об аварийном жилье в Нижнем Новгороде

31 июля 2025 12:08  [41] Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дела об аварийном жилье в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета России поручил взять под особый контроль расследование уголовных дел, связанных с нарушением жилищных прав граждан в Нижнем Новгороде. Основанием для этого стали публикации в СМИ о разрушении нескольких аварийных домов, обслуживаемых одной управляющей компанией.

Жители жалуются, что компания игнорирует их многочисленные обращения, несмотря на ухудшающееся состояние зданий. По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, по этим фактам уже возбуждено три уголовных дела.

Однако одно из дел, связанное с домом-ОКН на улице Большая Печёрская, было прекращено. Заместитель прокурора Нижегородского района Е.С. Фетисов отменил постановление о возбуждении дела по статье о халатности. Региональное следственное управление обжаловало это решение.

В связи с этим председатель Следкома поручил руководителю регионального следственного управления СК Айрату Ахметшину повторно возбудить уголовное дело по факту нарушений в доме на Большой Печёрской. Также он потребовал предоставить доклад о ходе всех расследований.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смертельно ДТП с байкером в Кстове.

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Теги:
Александр Бастрыкин Жилье Уголовное дело
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