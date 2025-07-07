Бастрыкин заинтересовался аварийным состоянием усадьбы Богоявленской Общество

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил нижегородским следователям представить доклад о ходе проверки по факту возможного нарушения прав жильцов старинного дома в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СК России.

Речь идет о жилом здании на улице Большой Печерской — усадьбе Е.И. Богоявленской, построенной в 1877 году по проекту нижегородского архитектора Ивана Кострюкова. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения и считается характерным примером деревянной архитектуры Нижнего Новгорода периода эклектики.

Отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что дом находится в аварийном состоянии: разрушается фасад, протекает крыша, не работают инженерные коммуникации. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, капитальный ремонт запланирован не ранее 2032 года.

По информации СК, в настоящее время Следственное управление по Нижегородской области проводит процессуальную проверку по факту ненадлежащего содержания дома и возможного нарушения прав его жителей.

Ранее сообщалось, что дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда.