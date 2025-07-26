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Общество

Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике

28 июля 2025 10:23  [104] Общество
Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике

Сотрудники АО "Линдовская птицефабрика — племенной завод" на Бору пожаловались, что с мая текущего года им не выплачивают заработную плату. Люди продолжают работать, но деньги они не получают.

По словам работников, неоднократные обращения к руководству предприятия не дали результата, долг по зарплате так и не погасили.

Сотрудники обратились в Следственный комитет России через приемную председателя ведомства Александра Бастрыкина во "ВКонтакте". СК начал проверку.

По факту невыплаты зарплат уже возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Айрату Ахметшину подготовить подробный доклад о том, как идет расследование.

Центральный аппарат ведомства взял выполнение поручения под контроль.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов старинного многоквартирного дома в переулке Мотальном в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Александр Бастрыкин Бор Долги
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