Четыре экотропы появятся в нацпарке "Нижегородское Поволжье" Культура и отдых

Будущее национального парка "Нижегородское Поволжье" обсудили на рабочем совещании министерства экологии Нижегородской области.

Нацпарк, носящий имя сенатора Владимира Лебедева, был создан в марте прошлого года. Сейчас он включает пять кластеров — Ичалковский, Пустынский, Поволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский.

Так, в парке могут появиться экологические тропы, визит-центр, небольшие домики для туристов, также будут обустроены парковки и интерактивные площадки.

Сенатор Ольга Щетинина отметила, что развитие парка важно как для экологии, так и для туризма. По ее словам, чтобы людям было интересно приезжать, нужно создать комфортные условия и наполнить парк содержанием.

Сейчас в среднем нацпарк посещают более 2,2 тысячи человек в месяц. Ожидается, что с появлением новых маршрутов и удобной инфраструктуры интерес к этим местам только вырастет. Это поможет привлечь туристов, развивать внутренний туризм и при этом сохранить природную уникальность территории.

На сегодняшний день уже подготовлен и отправлен в Минприроды России рекреационный план, а также завершены проектные работы по четырем экологическим маршрутам.

Напомним, на территории национального парка встречаются почти 200 видов видов животных и около 100 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ.