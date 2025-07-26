Четыре экотропы появятся в нацпарке "Нижегородское Поволжье"

Будущее национального парка "Нижегородское Поволжье" обсудили на рабочем совещании министерства экологии Нижегородской области.
Нацпарк, носящий имя сенатора Владимира Лебедева, был создан в марте прошлого года. Сейчас он включает пять кластеров — Ичалковский, Пустынский, Поволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский.
Так, в парке могут появиться экологические тропы, визит-центр, небольшие домики для туристов, также будут обустроены парковки и интерактивные площадки.
Сенатор Ольга Щетинина отметила, что развитие парка важно как для экологии, так и для туризма. По ее словам, чтобы людям было интересно приезжать, нужно создать комфортные условия и наполнить парк содержанием.
Сейчас в среднем нацпарк посещают более 2,2 тысячи человек в месяц. Ожидается, что с появлением новых маршрутов и удобной инфраструктуры интерес к этим местам только вырастет. Это поможет привлечь туристов, развивать внутренний туризм и при этом сохранить природную уникальность территории.
На сегодняшний день уже подготовлен и отправлен в Минприроды России рекреационный план, а также завершены проектные работы по четырем экологическим маршрутам.
Напомним, на территории национального парка встречаются почти 200 видов видов животных и около 100 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ.
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