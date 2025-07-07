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Общество

55 тысяч человек посетили Парк имени 1 Мая в день его открытия

09 июля 2025 19:36  [83] Общество
55 тысяч человек посетили Парк имени 1 Мая в день его открытия

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

55 тысяч человек посетили Парк имени 1 Мая в день его открытия. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Торжественное мероприятие прошло в День семьи, любви и верности. Для гостей подготовили разнообразные активности, концерты и тематические площадки.

В департаменте отметили, что жители, особенно из Канавинского района, с нетерпением ждали возвращения парка. Несмотря на то, что открытие пришлось на будний день, число посетителей оказалось впечатляющим.

"На детской площадке, футбольных полях и прогулочных аллеях было многолюдно — семьи проводили время вместе, наслаждаясь атмосферой праздника. Большим спросом пользовалась танцплощадка, особенно у гостей "серебряного возраста", — рассказали в депкультуры.

Праздничные мероприятия и концертная программа продолжались до 22:00, что позволило оценить обновлённый парк даже тем, кто пришёл после окончания рабочего дня.

Кроме того, в честь праздника ни одна женщина не ушла без подарка — на входе каждой посетительнице вручали символ Дня семьи, любви и верности — ромашку.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства в парке были демонтированы объекты арендатора, после чего из зоны отдыха вывезли около 15 тысяч тонн строительного мусора и непригодного грунта. 

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Теги:
Благоустройство Парки
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