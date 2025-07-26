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Экономика

Нижегородские ткани могут использовать при производстве мебели для поездов

31 июля 2025 11:00  [158] Экономика
Нижегородские ткани могут использовать при производстве мебели для поездов

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с первым заместителем генерального директора Трансмашхолдинга Александром Морозовым и генеральным директором группы компаний "Ключевые системы и компоненты" Тарасом Спиваком. Темой обсуждения стало сотрудничество региона с промышленными предприятиями в сфере поставок железнодорожного транспорта и использования местных материалов при производстве подвижного состава.

Глава региона подчеркнул, что в Нижегородской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в которых задействован железнодорожный транспорт. Активно развиваются междугородние перевозки и туристическая отрасль, что делает взаимодействие с крупнейшими производителями подвижного состава стратегически важным.

По словам Никитина, нижегородские предприятия также обладают потенциалом для участия в этих проектах, предлагая собственные разработки и материалы. Такое сотрудничество, по его мнению, способствует укреплению технологического суверенитета страны.

В рамках визита представители компаний посетили производственные площадки "Первой ткацкой фабрики" в Володарске. Гости осмотрели участки ткацкого и отделочного производства, линию по выпуску нитей шенилл и букле, трикотажный участок, а также отдел контроля качества.

Особое внимание было уделено возможному внедрению альтернативной обивочной ткани, произведённой на фабрике, в производство мягкой мебели для подвижного состава на предприятии НПО "Вояж", входящем в структуру Трансмашхолдинга.

Специалисты НПО "Вояж" планируют провести техническую оценку новых тканей, сравнив их с уже применяемыми материалами. Также будет проверено соответствие тканей по цвету и фактуре. В дополнение к этому предусмотрено проведение испытаний ткани из пожаробезопасных полиэфирных нитей, предназначенной для производства элементов мягкой мебели в пассажирских вагонах.

НПО "Вояж" занимается выпуском мягких элементов из ткани и искусственной кожи для матрацев, сидений, спинок, подголовников, барных стульев и других мебельных решений, используемых в купейных и плацкартных вагонах, вагонах-ресторанах, а также в городских электропоездах "Иволга".

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин рассказал Денису Мантурову о достижениях нижегородской промышленности.

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Теги:
Глеб Никитин Производство Промышленность
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