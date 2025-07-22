Индекс промышленного производства достиг 103,3% в Нижегородской области Экономика

В первом полугодии 2025 года промышленный сектор Нижегородской области показал уверенный рост. Индекс промышленного производства в регионе достиг 103,3%, а в сегменте обрабатывающих производств — 104,7%.

Таким образом, динамика развития промышленности в области опережает общероссийские показатели. В целом по стране за тот же период индекс промышленного производства составил 101,4%, а в обрабатывающей промышленности — 104,2%.

Как сообщил глава регионального минпрома Максим Черкасов, наиболее заметный прирост зафиксирован в производстве кокса и нефтепродуктов — на 44,2%. Существенно увеличились объемы выпуска металлических изделий — на 31,1%, машин и оборудования — на 21%, транспортных средств и оборудования — на 14,2%, а также мебели — также на 14,2%.

По словам министра, предприятиям удается наращивать выпуск продукции в том числе благодаря мерам государственной поддержки, которые реализуются в рамках национальных проектов.

Положительная динамика наблюдается и в других отраслях. Производство компьютеров, электронных и оптических устройств выросло на 12,1%, прочих готовых изделий — на 11,8%, одежды — на 7,5%, текстильной продукции — на 5,4%, лекарственных препаратов — на 5,1%.

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на формирование новой модели экономического роста. В его рамках реализуются инициативы по развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, стимулированию инвестиций, переходу к низкоуглеродной экономике и совершенствованию системы государственной статистики и прогнозирования.

Ранее сообщалось. что объем промышленного производства в Нижегородской области за первые пять месяцев 2025 года вырос на 5,3%.