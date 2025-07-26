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Политика

Завершился прием документов от кандидатов в депутаты нижегородской думы I созыва

31 июля 2025 13:50  [3] Политика
Завершился прием документов от кандидатов в депутаты нижегородской думы I созыва

Фото: Кира Мишина

Приём документов от кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода первого созыва завершился 30 июля в 18:00, сообщает НТА-Приволжье.

Как рассказали в избирательной комиссии Нижегородской области, теперь окружные избирательные комиссии в течение 10 дней обязаны принять решение о регистрации каждого кандидата либо отказе в ней. Таким образом, крайний срок для завершения этой процедуры — 8 августа.

Согласно данным, размещённым на официальном сайте облизбиркома, на момент окончания приёма документов зарегистрированы уже 137 кандидатов.

Выборы депутатов городской думы I созыва пройдут в рамках Единого дня голосования. Избиратели смогут отдать свои голоса с 12 по 14 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 июля 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано более 2,4 млн избирателей.

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Теги:
Выборы Гордума Избирком
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