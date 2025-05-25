Избирком увеличил число округов в Нижнем Новгороде перед выборами в думу

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В Нижнем Новгороде утвердили обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на предстоящих выборах в городскую думу. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Нижегородской области по итогам последнего заседания.
Согласно новой схеме, общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.
Теперь интересы жителей Кстова в городской думе будут представлять четыре депутата.
Также в ходе заседания были определены даты проведения выборов. Голосование пройдет в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.
Кстовский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода включены в состав округа под номером 131.
Также сообщалось, что избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей.
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