Избирком увеличил число округов в Нижнем Новгороде перед выборами в думу Политика

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде утвердили обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на предстоящих выборах в городскую думу. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Нижегородской области по итогам последнего заседания.

Согласно новой схеме, общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.

Теперь интересы жителей Кстова в городской думе будут представлять четыре депутата.

Также в ходе заседания были определены даты проведения выборов. Голосование пройдет в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.

Кстовский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода включены в состав округа под номером 131.

Также сообщалось, что избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей.