Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
05 июля 2025 09:00  [40] Шесть партий допущены к выборам в Нижегородской области без сбора подписей
05 июля 2025 08:32  [96] Реготделение "Единой России" приняло решение о выдвижении кандидатов в депутаты нижегородской думы
04 июля 2025 11:14  [303] Станкевич навестил канадскую семью Фейнстра в Нижегородской области
03 июля 2025 16:05  [430] Отправку изъятых у нижегородцев мотоциклов на СВО хотят ускорить
03 июля 2025 09:47  [356] Глеб Никитин поздравил белорусский народ с Днем независимости
01 июля 2025 18:43  [505] Никитин обсудил с природоохранной прокуратурой приоритеты экоповестки региона
30 июня 2025 18:29  [580] Никитин предложил регионам гибкий подход к проектам по переработке отходов в топливо
30 июня 2025 17:17  [423] Евгений Люлин: "Три слова в законе — и бабушке не придется ехать 50 км за наличными"
30 июня 2025 14:12  [422] Люлин предложил законодателям Магаданской области обратить внимание на нижегородские речные перевозки
30 июня 2025 12:20  [515] Вклады, мигранты и европротокол: нижегородцам рассказали о новых законах июля
Политика

Шесть партий допущены к выборам в Нижегородской области без сбора подписей

05 июля 2025 09:00  [40] Политика
Шесть партий допущены к выборам в Нижегородской области без сбора подписей

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области опубликовала перечень партий, которые смогут участвовать в выборах в Единый день голосования в 2025 году без необходимости собирать подписи избирателей. Информация размещена в ее официальном телеграм-канале. 

Отмечается, что основанием для допуска стало то, что эти партии уже получали поддержку избирателей на предыдущих выборах в представительные органы муниципальных образований региона. Список был предоставлен Министерством юстиции и включает региональные отделения политических партий, зарегистрированных на территории Нижегородской области.

В перечень вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Кандидаты от этих партий смогут быть зарегистрированы без сбора подписей, что упрощает для них участие в избирательной кампании.

Помимо этого, избирком определил количество подписей, необходимых для регистрации самовыдвиженцев и кандидатов от партий, не вошедших в список. Оно зависит от количества избирателей в конкретном округе и составляет 5% от общего числа.

Отметим, что в сентябре 2025 года в Нижегородской области пройдут 29 избирательных кампаний. В том числе в Нижнем Новгороде, где общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума Избирком
Поделиться:
Новости по теме
09 апреля 2025 12:45  [10300] Без баталий, но с ветеранами: каким будет новый созыв думы Нижнего Новгорода
25 марта 2025 07:00  [1954] Шаронов высказался о "финансовом обеспечении" слияния Кстова с Нижним Новгородом
24 марта 2025 13:39  [4163] Избрание четырех новых депутатов нижегородской думы потребует 22 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных