Шесть партий допущены к выборам в Нижегородской области без сбора подписей Политика

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области опубликовала перечень партий, которые смогут участвовать в выборах в Единый день голосования в 2025 году без необходимости собирать подписи избирателей. Информация размещена в ее официальном телеграм-канале.

Отмечается, что основанием для допуска стало то, что эти партии уже получали поддержку избирателей на предыдущих выборах в представительные органы муниципальных образований региона. Список был предоставлен Министерством юстиции и включает региональные отделения политических партий, зарегистрированных на территории Нижегородской области.

В перечень вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Кандидаты от этих партий смогут быть зарегистрированы без сбора подписей, что упрощает для них участие в избирательной кампании.

Помимо этого, избирком определил количество подписей, необходимых для регистрации самовыдвиженцев и кандидатов от партий, не вошедших в список. Оно зависит от количества избирателей в конкретном округе и составляет 5% от общего числа.

Отметим, что в сентябре 2025 года в Нижегородской области пройдут 29 избирательных кампаний. В том числе в Нижнем Новгороде, где общее количество избирательных округов увеличилось с 35 до 39. Основной причиной изменений стало включение Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода.