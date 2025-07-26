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Культура и отдых

Гастрономические прогулки появились в Нижнем Новгороде

30 июля 2025 10:36  [114] Культура и отдых
Гастрономические прогулки появились в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде появился необычный способ узнать город. Портал "Знакомьтесь, Нижний" и сервис Ultima Guide Яндекс Еда выпустили гастрономическую карту с тремя разными маршрутами. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Маршруты подойдут как тем, кто впервые в Нижнем, так и тем, кто хочет взглянуть на город по-новому.

Первый маршрут — "Классика жанра". Он для тех, кто только знакомится с городом. Завтрак в уютной кофейне, прогулка по Кремлю, центральным улицам и музеям, а вечером — ужин в ресторане с традиционной русской кухней.

Второй маршрут — "Искусство и еда". Подойдет тем, кто в путешествиях ищет вдохновение. В программе — арт-кофейня, выставки современного искусства, авторское кино и ужин в ресторане, расположенном в старинной усадьбе.

Третий маршрут — "Открыточные виды". Он понравится тем, кто хочет увидеть Нижний Новгород с самых красивых ракурсов. День начинается с завтрака в особняке 1917 года, продолжается прогулкой по набережной и заканчивается видом на закат.

"Каждый маршрут по-своему прекрасен! Ищите новый путеводитель в туристическом центре на территории Нижегородского кремля, в отелях Нижнего Новгорода или в заведениях Ultima Guide", - отметил Никитин.

Ранее сообщалось, что АНО "АСИРИС" выпустило авторский путеводитель по улице Гоголя в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кафе Рестораны Туризм
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