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Политика

Нижегородцев начнут штрафовать за попрошайничество в общественных местах

31 июля 2025 16:44  [33] Политика
Нижегородцев начнут штрафовать за попрошайничество в общественных местах

Фото: Александр Воложанин

Законодатели Нижегородской области приняли закон, устанавливающий административную ответственность за приставание к прохожим с просьбами о деньгах или навязыванием услуг. Решение было принято 31 июля на заседании регионального Заксобрания.

Инициатива исходила от депутатов думы Арзамаса. Новый закон касается всех случаев, когда граждане в общественных местах сталкиваются с назойливыми предложениями — от попрошайничества и "уличного гадания" до агрессивной промо-активности.

Как пояснил председатель ЗСНО Евгений Люлин, проблема давно назревала: подобное поведение особенно часто встречается в популярных туристических локациях, на вокзалах и в местах массового отдыха.

"До сих пор такие случаи не подпадали под конкретную статью. Это не всегда квалифицировалось как мелкое хулиганство, а федеральный закон отдельной ответственности за попрошайничество не предусматривает — за исключением вовлечения несовершеннолетних", - отметил глава профильного комитета Владимир Паков.

Новый закон, по словам парламентария, устраняет этот пробел в региональном законодательстве.

Поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях закрепляют: если человек пристает к прохожим в общественных местах с целью выпрашивания денег или навязывания услуг (в том числе гадания), он может быть привлечён к ответственности. После подписания соглашения с МВД сотрудники полиции получат право составлять протоколы, а дела будут передаваться в суд. За такие действия будет предусмотрен штраф.

Евгений Люлин подчеркнул, что речь идёт не только о комфорте граждан, но и о репутации области:

"Мы вкладываем серьёзные средства в развитие туризма. Но трудно говорить о гостеприимстве, когда туристов на каждом углу встречают попрошайки и уличные артисты. Новый закон чётко обозначает, что допустимо в общественном пространстве, и защищает право на спокойный отдых".

По его словам, Нижегородская область последовала примеру ряда регионов, где аналогичные меры уже доказали свою эффективность — в том числе Москвы, Ярославской и Костромской областей.

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Теги:
Вымогательство Законодательное собрание Штраф
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