Нижегородские власти согласовали землю под инвестпроекты на миллиард рублей Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил предоставление участков для десяти инвестиционных проектов. Заседание состоялось 31 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам главы регионального минимущества Сергея Баринова, основное внимание на заседании было уделено промышленным инициативам. Общая сумма предполагаемых вложений составит около миллиарда рублей, а количество создаваемых рабочих мест – 360.

Среди одобренных проектов — строительство производственного корпуса для выпуска текстильной продукции в поселке Горбатовка Дзержинска. Заявитель — компания "Юпитер". Участок площадью 100 тысяч квадратных метров будет застроен в течение двух лет, объем инвестиций составит 200 млн рублей.

В Нижнем Новгороде сразу два проекта будут реализованы на улице Рельсовой. Компания "ЦентрмашНН" займется строительством комплекса по выпуску котельного оборудования на участке в 12 662 кв. м, с бюджетом 142 млн рублей и сроком реализации в три года. Рядом начнется возведение предприятия по производству автоприцепов. Его инициатор — фирма "Автоприцеп НН", площадь — 11 473 кв. м, объем инвестиций — 51,2 млн рублей. Срок строительства — три года.

В Дзержинске компания "Перфект Клин" построит объект по выпуску бытовой химии. Проект реализуется на участке в 15 092 кв. м за три года, инвестиции составят 36 млн рублей.

Среди непроизводственных проектов есть гостиничный комплекс, который планирует создать "Фудсервис-Москва" в переулке Плотничный Нижнего Новгорода. Строительство займёт полтора года, вложения — 70 млн рублей, площадь участка — 4268 кв. м.

Также в Доскино компания "Сладкий мир" возведёт цех по производству сахарозаменителей. Проект оценён в 300 млн рублей, срок реализации — три года, площадь участка — 12 048 кв. м.

Еще один одобренный проект — автодром на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Его инициатор — автономная некоммерческая организация "Макс". Площадь объекта — 3000 кв. м, сроки реализации — 21 месяц, объем инвестиций — 10 млн рублей.

Нижегородская область продолжает удерживать высокие позиции в инвестиционной сфере. Регион занимает второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, составляемом Агентством стратегических инициатив.

Заявку на подбор земельного участка инвесторы могут подать через "Личный кабинет инвестора" на сайте областного министерства имущественных и земельных отношений. Платформа была создана в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", реализуемого по стандартам регионального инвестклимата. Она призвана ускорить процесс согласования и сократить объем документации, требуемой от инвестора.